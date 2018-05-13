مصفاة عدن باليمن تسعى لشراء 150 ألف طن منتجات نفطية

قالت وكالة “سبأ للأنباء” اليمنية الحكومية، اليوم الأحد، إن مصفاة عدن للتكرير تسعى لشراء 150 ألف طن من المنتجات النفطية؛ من أجل السوق المحلية، وذلك في مناقصتين منفصلتين.

وتسعى المصفاة لشراء نحو 30 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص، ومثلها من الديزل في المناقصة الأولى، وسط تدني إمدادات الوقود بسبب الحرب الدائرة في اليمن.

وترغب مصفاة عدن من خلال المناقصة الثانية في شراء 60 ألف طن من البنزين و30 ألف طن من زيت التدفئة لتوليد الكهرباء في عدن.

ونوهت الوكالة إلى ضرورة تقديم العروض بالدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقي العروض هو الـ21 من مايو/ أيار.