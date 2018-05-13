شركة بريطانية تتوقع بقاء روسيا المُصدر الأول للطاقة الخام حتى 2040

تنبأت شركة “بريتش بتروليوم” (BP) البريطانية، مساء السبت، بأن روسيا ستبقى الدولة المصدرة الأولى في العالم لخامات الطاقة حتى 2040.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن خبراء شركة النفط البريطانية، فإن روسيا ستؤمن حتى ذلك الحين 5% من احتياجات السوق العالمية من المواد الخام للطاقة.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي للنفط الخام الروسي، وفق أرقام وزارة الطاقة في البلاد عن نيسان/ أبريل الماضي، نحو 10.97 مليون برميل.

الشركة أشارت إلى أن روسيا ستصدر نحو 9 ملايين برميل نفط يوميًا وسيكون مجموع ما ستصدره حوالي 36 مليار برميل حتى 2049.

وستتراجع روسيا إلى المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في إنتاج النفط، فيما ستحافظ على المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بإنتاج الغاز الطبيعي بحجم 72 مليار قدم مكعبة.

وبحلول 2040، تتوقع الدراسة انخفاض حصة روسيا في إنتاج المواد الخام في السوق العالمية إلى 9%، مقارنة بـ10 % في 2016.