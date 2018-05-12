مصادر: تشيلي مشتر جديد للنفط الإيراني

قالت مصادر نفطية غربية، اليوم السبت، إن إيران وجدت مشتريًا جديدًا لنفطها بعد الانسحاب المفاجئ للرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي، الثلاثاء الماضي، الذي أثار مخاوف طهران من انخفاض مبيعاتها النفطية في أعقاب العقوبات.

ونقلت قناة “بي بي سي” البريطانية باللغة الفارسية، أن “شركة الطاقة المملوكة للدولة في جمهورية تشيلي، ستشتري 140 ألف طن من النفط الخام الإيراني خلال شهر أيار/ مايو الجاري”.

وقالت المصادر الغربية، أنه “من المقرر أن يتم شحن هذه الكميات من النفط الإيراني إلى جمهورية تشيلي في 24 و25 أيار/مايو الجاري”، مضيفة أن “ناقلة نفط ضخمة من فئة سويزماكس مونتي ستتولى عملية نقل شحنة النفط الإيراني من جزيرة خارك الواقعة بالركن الشمالي الشرقي للخليج قبالة مدينة بوشهر الإيرانية إلى جمهورية شيلي”.

وتشتري تشيلي عادة نفطها من البرازيل والإكوادور وبيرو والأرجنتين، ولكنها في بعض الأحيان تشتري النفط من بعض دول الشرق الأوسط مثل العراق والمملكة العربية السعودية والكويت.

ووفقًا للتقديرات، فإن واردات جمهورية تشيلي شهريًا من النفط كانت حوالي 700 إلى 900 ألف طن خلال العام الماضي.

ويبلغ حجم انتاج النفط الإيراني عقب رفع العقوبات نتيجة إبرام الاتفاق النووي في تموز/ يوليو 2015، نحو 3.83 مليون برميل يوميًا.