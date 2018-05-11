اتفاق عراقي روسي لتطوير أحد أكبر حقول النفط بالعالم

أعلنت شركة لوك أويل النفطية الروسية، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق مع شركة نفط البصرة العراقية؛ لتطوير حقل القرنة الغربية 2، جنوبي العراق الذي يعتبر أحد أكبر حقول النفط بالعالم.

وأوضح بيان صادر عن شركة لوك أويل، أن الاتفاق ينص على الوصول بإنتاج الحقل المذكور إلى 480 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2020، و800 ألف بحلول 2025.

وأضاف البيان أنه سيتم إطلاق عمليات تنقيب جديدة للاستفادة من فتح آبار نفطية.

ويقع حقل القرنة الغربية 2 جنوبي العراق، ويعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطه المؤكد حوالي 14 مليار برميل، وهو ما يعادل 9 بالمائة من إجمالي الإنتاج النفطي في البلاد.

وينتج العراق؛ ثاني أكبر مصدر للخام في أوبك بعد السعودية، نحو 4.5 مليون برميل يوميًا من النفط، يصدر منها ما بين 3.2 و3.5 مليون برميل يوميًا.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط، لتمويل ما يصل إلى 95% من النفقات، وهو ما يجعل اقتصاده أحادي الجانب ومعرضًا للتذبذب استنادًا إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.