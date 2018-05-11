أدنوك تستعد لتوريد أول شحنة نفطية إلى الهند

وتبني الهند، التي تتحوط ضد مخاطر أمن الطاقة بينما تستورد معظم حاجاتها النفطية، مخزونًا للطوارئ في مستودعات بباطن الأرض تستوعب 36.87 مليون برميل من الخام.

وقال البيان إن الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر، ووزير النفط الهندي دارميندرا برادان، الذي سيزور دولة الإمارات في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو، سيعطيان الإشارة لانطلاق شحنة النفط الأولى المتجهة إلى الاحتياطي البترولي الإستراتيجي في مانجالور جنوب الهند.

وقال البيان إن أدنوك ستخزّن حوالي 5.86 مليون برميل من النفط في المستودع على نفقتها الخاصة، وهذا هو أول استثمار رئيس لأدنوك في قطاع الطاقة الهندي.

وسمحت الهند لأدنوك ببيع جزء من خامها مربان من المخزون إلى مصافٍ نفطية هندية. وسيكون للهند الأحقية الأولى في النفط المخزون في حالة الطوارئ.

ووفقًا لبيانات، فإن دولة الإمارات العربية كانت سادس أكبر مورّد للنفط إلى الهند في السنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2018.

وتريد “أدنوك” توسيع وجودها، خاصة في قطاع المصب، في أسواق مثل: الهند، والصين، حيث يتزايد الطلب على الخام.

وفي السابق قال مسؤول في شركة النفط الهندية (إنديان أويل كورب) ومصادر إن أدنوك مهتمة بالانضمام إلى مشروع مزمع للتكرير والبتروكيماويات بطاقة قدرها 1.2 مليون برميل يوميًا غرب الهند.

وفي نيسان/أبريل، وقَّعت أرامكو السعودية اتفاقًا مع الهند لتملك حصة قدرها 50 % في المشروع، وقد تجلب أرامكو في مرحلة لاحقة شريكًا إستراتيجيًا لمشاركتها في تلك الحصة.

وقال البيان إن برادان سيجتمع أيضًا أثناء زيارته إلى الإمارات مع وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي لمناقشة مسائل ذات اهتمام ثنائي في قطاع النفط والغاز.