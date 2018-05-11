“بنك أوف أمريكا” يتوقع وصول سعر برميل النفط 100 دولار العام المقبل

توقعت مؤسسة “بنك أوف أمريكا”، أن ترتقع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في العام المقبل، وسط تهديد مخاطر التزويد من فنزويلا وإيران بزعزعة الأسواق العالمية، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ عام 2014.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ ” فإن بنك أوف أمريكا يتوقع أن يصل ثمن خام برنت فيوتشرز الذي بلغ ثمن تداوله قرابة 77 دولارًا، أمس الخميس، إلى 90 دولارًا في الربع الثاني من عام 2019 بسبب تراجع مخزون النفط عالميًا.

وبينما يتوقف هذا التنبؤ على تنشيط أوبك إنتاجها والتأثير المحدود للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، توقع البنك أن ترتفع الأسعار لأعلى من ذلك، مما يجعله أول بنك من وول ستريت يتنبأ بعودة سعر البرميل إلى 100 دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر النفط الخام ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، حيث يهدد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات على إيران بالتضييق على سوق مستنزفة بالفعل بسبب ارتفاع الطلب وخفض أوبك إنتاجها، والخسائر غير المخطط لها في إمدادات فنزويلا المضطربة.

وقال رئيس أبحاث السلع في شركة ميريل لينش، التابعة لبنك أوف أميركا في نيويورك، فرانسيسكو بلانش، إنه “بالبحث في الأشهر الثمانية عشر القادمة، نتوقع أن يضيق التوازن بين العرض والطلب على النفط العالمي”.

وفي حين أن بنوك وول ستريت الأخرى لديها توقعات متفائلة حول النفط الخام، إلا أنها ليست بنفس قوة بنك أوف أمريكا.

وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس المالية الاستثمارية العملاقة أن يرتفع ثمن خام برنت إلى 82.50 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة، وتقول إن هناك احتمالًا بتخطي الأسعار هذا المستوى، لكنها تتوقع انحساره مرة أخرى عام 2019.