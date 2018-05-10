وزير النفط الإيراني: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي لن يؤثر على صادراتنا النفطية

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي لن يكون له تأثير على صادرات إيران النفطية.

وأبلغ زنغنه التلفزيون الإيراني: “قرار ترامب لن يكون له أي تأثير على صادراتنا النفطية”.

وأعلن ترامب، يوم الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في 2015، وقال إنه يجهز لعقوبات جديدة على إيران.

وفي رد فعل على تغريدة لترامب الشهر الماضي اتهم فيها منظمة أوبك بأنها ترفع “على نحو مصطنع” أسعار النفط، قال زنغنه: “ترامب ليس صادقًا بشأن أسعار النفط… هو يريد أسعارًا أعلى”.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح، في أعقاب المكاسب الكبيرة التي أثارتها العرقلة المحتملة لتدفقات الخام من إيران.