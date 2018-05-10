وزير: جنوب السودان ينتهي من سداد ديونه للسودان في يونيو

قال ايزيكيل لول جاتكوت، وزير النفط في جنوب السودان، لوكالة “رويترز” للأنباء على هامش منتدى للطاقة في لندن، إن بلاده ستنتهي من سداد ديونها لجارها السودان في يونيو/ حزيران بإرسال شحنة أخيرة من النفط الخام.

ونتج الدين عن اتفاق في عام 2012 أنهى نزاعًا حول مدفوعات نفطية بين البلدين، بعد أن انفصل جنوب السودان في العام السابق. وفي الاتفاق، وافق جنوب السودان على دفع ثلاثة مليارات دولار إلى جاره الشمالي.

وبعد عامين من انفصاله عن السودان، هوى جنوب السودان إلى حرب أهلية أدت إلى هبوط حاد في إنتاجه النفطي تحاول البلاد الآن دفعه في اتجاه عكسي.

وينتج جنوب السودان حاليًا 130 ألف برميل يوميًا من النفط، ويهدف إلى زيادته إلى 280 ألف برميل يوميًا في وقت لاحق هذا العام. وكان سجل ذروة بلغت 350 ألف برميل يوميًا في 2011 .

ويبيع البلد، الذي ليس له منفذ بحري، نفطه عبر خط أنابيب يمر من السودان.