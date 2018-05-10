مصادر: أوبك لا تتعجل البت في ضخ نفط إضافي لتعويض إنتاج إيران

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن منظمة “أوبك” لا تتعجل البت في ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض تراجع متوقع في صادرات إيران، بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة، مضيفين أن أي فقد في المعروض سيستغرق وقتًا.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول مرتبطة باتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين خارج أوبك لخفض الإمدادات، مما ساعد في محو تخمة المعروض العالمي، ورفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها منذ 2014.

ويدرس المسؤولون ما إذا كان تراجع في صادرات إيران وانخفاض في إمدادات عضو آخر هو فنزويلا يتطلب تعديل الاتفاق الذي يستمر حتى نهاية 2018، حيث يجتمع الوزراء في يونيو حزيران لمراجعة السياسة.