النفط يصعد لأعلى مستوى في سنوات بسبب عقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في بضع سنوات، اليوم الخميس، مع تهيؤ المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران، أحد أكبر مصدري الخام، في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق.

وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو 4% من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015، ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها، إذ ارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذُ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2014 عند 77.89 دولار للبرميل، قبل وقت قليل من الساعة الـ(07:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، بارتفاع 0.9 % عن التسوية السابقة.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذُ شهر تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل. لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9%.