السعودية تبقي إمدادات النفط لشركتين آسيويتين دون تغيير

قال مصدران مطلعان، اليوم الخميس، إن السعودية ،أكبر مصدر للنفط في العالم، ستورد كميات الخام المتعاقد عليها بالكامل إلى شركتي تكرير في آسيا في حزيران/يونيو المقبل.

وقالت المصادر إن المملكة أبلغت المشترين بأنها تخطط لتقليص صادراتها من الخام العربي الثقيل في حزيران/يونيو المقبل، لكنها ستزيد كميات الخام العربي الخفيف لتلبية الالتزامات التعاقدية.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرًا لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وقال تجار إن من المرجح أن تقلص السعودية إمداداتها من الخام الثقيل للمساعدة في تغطية الزيادة في الطلب المحلي على النفط لتوليد الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل.

ورفعت شركة أرامكو السعودية العملاقة الأسبوع الماضي أسعار خامها العربي الخفيف لشهر حزيران/يونيو المقبل للزبائن الآسيويين إلى أعلى مستوى منذ آب/ أغسطس 2014.

ولم يتسن الاتصال بأرامكو للحصول على تعليق.