الفالح: سنعمل مع كبار المنتجين لتعويض أي نقص في إمدادات النفط

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستعمل عن كثب مع كبار منتجي النفط في “أوبك” وخارجها وأيضًا مع كبار المستهلكين لتخفيف آثار أي نقص في الإمدادات، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب الفالح في حسابه الرسمي على تويتر: “على إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، نؤكد على التزام المملكة بدعم استقرار الأسواق البترولية لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين؛ للحد من آثار أي نقص في الإمدادات”.

وأضاف قائلًا: “إننا على اتصال وثيق مع رئاسة منظمة أوبك وروسيا والولايات المتحدة، وسنتواصل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، بالإضافة للمستهلكين الرئيسيين خلال الأيام القليلة القادمة لضمان استقرار أسواق النفط”.

وتخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن الاتفاق النووي مع إيران، وأعلن عن “أعلى مستوى” من العقوبات على البلد العضو في منظمة أوبك.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في أوبك مطلع على التفكير السعودي: إن السعودية تراقب تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على إمدادات الخام، وإنها مستعدة لتعويض أي نقص محتمل، لكنها لن تتحرك وحدها لسد الفجوة.