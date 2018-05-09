مصر تبرم اتفاقًا مع “إيني” الإيطالية للتنقيب عن النفط قبالة سيناء

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية تتضمن التنقيب عن النفط في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال سيناء بالمياه الضحلة.

وقال طارق الملا، وزير البترول، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: إن الاتفاقية تشمل شركة إيني الإيطالية وشركة ثروة للبترول، بفترة بحث مدة 6 سنوات على مرحلتين، والالتزام بإنفاق 105 ملايين دولار، تتضمن حفر بئر فى المرحلة الأولى وبئر في المرحلة الثانية.

وسيتم إرسال الاتفاقية لمجلس النواب، وفق ما صرح به الملا.

وفي سياق آخر، استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، ورئيس شركة أدنوك، بحضور سفير الإمارات لدى القاهرة؛ لبحث التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز.

وأكد الجابر، خلال اللقاء، رغبة الإمارات بزيادة استثماراتها في مصر بمجال تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات والغاز المسال.