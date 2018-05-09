“أوبك”: السعودية مستعدة لتعويض نقص النفط بعد قرار ترامب بشروط

قال مصدر مقرب من السعودية، في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، اليوم الأربعاء، إن المملكة تراقب أثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني على إمدادات الخام ومستعدة لتعويض أي نقص محتمل لكنها لن تتحرك وحدها لسد أي فجوة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخلى أمس الثلاثاء عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن “أعلى مستوى” للعقوبات على طهران العضو في “أوبك”.

وكان الاتفاق الأصلي رفع عقوبات في مقابل قيام إيران بكبح برنامجها النووي.

وقال المصدر: “ينبغي ألا يتعامل الناس مع قيام السعودية بإنتاج المزيد من النفط بمفردها كأمر مفروغ منه، نحتاج أولًا إلى تقييم الأثر إذا كان هناك أثر على صعيد التعطيلات وعلى صعيد تراجع إنتاج إيران”.

وأضاف: “استطعنا تشكيل هذا التحالف الجديد بين أوبك وغير أوبك، السعودية لن تتحرك بأي حال بشكل مستقل عن شركائها.”

وتابع أن الرياض تعمل عن كثب مع الإمارات العربية المتحدة، التي تتولى رئاسة “أوبك” في 2018 ومع روسيا غير العضو في المنظمة من أجل “التنسيق ومشاورات السوق”.

وأشار إلى أن أي إجراء سيُتخذ بالتنسيق مع جميع الشركاء داخل “أوبك” وخارجها إذا اقتضت الضرورة.