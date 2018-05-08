وزير الطاقة الإماراتي: جهود إعادة التوازن لسوق النفط “تحقق تقدمًا جيدًا”

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الثلاثاء، “إن جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك – والمنتجين من خارجها لإعادة التوازن إلى سوق النفط وتشجيع الاستثمار في القطاع تحقق تقدمًا جيدًا”.

وكتب المزروعي على حسابه بموقع “تويتر”، يقول “أوبك منظمة غير سياسية”.

وأضاف، “هدفنا ضمان استقرار أسواق النفط من أجل توفير إمدادات بترولية منتظمة واقتصادية وذات كفاءة للمستهلكين، ودخل منتظم للمنتجين وعائد عادل لرأس المال بالنسبة لمن يستثمرون في صناعة البترول”.

جاءت تغريدات المزروعي، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “إن واشنطن ستنسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، وإنها ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وهو ما قد يضر بصادرات إيران من الخام.”