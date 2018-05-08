إيران تتحدى العقوبات وتستعد لتصدير خام جديد

تستعد إيران لتصدير أول كميات تجارية من خام “غرب كارون” في مايو/أيار، أو يونيو/ حزيران المقبلين، رغم اقتراب فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، بحسب مصدرين مطلعين.

وكشف المصدران أن “إيران بدأت بالفعل في شحن عينات من الخام الجديد للعملاء، منذ أن زاد إنتاج حقل غرب كارون، في جنوب غرب إيران، لمثليه في العام المنصرم، إلى 300 ألف برميل يوميًا”.

ويمكن لمنشأة تصدير جديدة شحن الخام مباشرة بدلًا من مزجه مع خامات أخرى.

وقال أحد المصدرين: “الشحنات الأولى من غرب كارون ستباع على أساس فوري؛ لأن جودة الخام لم تترسخ بعد”.

وبحسب “رويترز”، “يعني هذا أن المشترين غير ملزمين بتسلم كميات منتظمة، كما يفعلون بموجب الاتفاقات طويلة الأجل المعتادة في مبيعات نفط الشرق الأوسط”.

وكانت إيران تبيع الخام بموجب اتفاقات طويلة الأجل قبل العقوبات الاقتصادية التي فُرضت في 2012، لكنها لجأت للمبيعات الفورية بعد رفع العقوبات في 2016؛ لاستعادة حصتها في السوق.

وقال المصدر الثاني: “تسلمت بعض شركات التكرير العينة”، مضيفًا أن “غرب كارون إنتاج جديد، ولذا على إيران الانتظار حتى تستقر جودته”.