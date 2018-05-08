تراجع أسعار النفط مع انتظار قرار ترامب بشأن إيران

تراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في 3 أعوام ونصف العام مع انتظار المستثمرين إعلانًا من الرئيس دونالد ترامب بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد فرض عقوبات على إيران.

وإذا سحب ترامب، الولايات المتحدة من الاتفاق متعدد الأطراف بخصوص البرنامج النووي لطهران، فقد تتضرر صادرات الخام الإيراني ما سيزيد شح المعروض بسوق النفط التي تتجه صوب التوازن بعد سنوات من التخمة.

وبحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 78 سنتًا بما يعادل 1.1% إلى 69.95 دولار للبرميل. وتحدد أمس الاثنين، سعر التسوية فوق 70 دولارًا للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

ونزلت عقود خام برنت 67 سنتًا أو 0.9% إلى 75.50 دولار بعد أن قفزت 1.7% ليتحدد سعر التسوية عند 76.17 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال ترامب، أمس الاثنين، إن قرارًا بشأن البقاء في الاتفاق النووي الإيراني أو فرض عقوبات سيعلن في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش اليوم متقدمًا 4 أيام عما كان متوقعًا.

وقال فيرندرا شوهان محلل النفط لدى “إنرجي أسبكتس” في سنغافورة “إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن نوايا ترامب فمن المستبعد أن نحصل على مزيد من الزيادة في الخام.”

وأضاف “إذا افترضنا أنه سيعود إلى عقوبات 2012، فإننا نقدر فقد 0.4 مليون برميل يوميًا من المعروض الإيراني بناء على أرقام الصادرات الإيرانية في الفترة الأخيرة. أي شيء أكبر من ذلك سيدفع الأسعار للصعود.”

وقال محللو “باركليز” للأبحاث في تقرير إن من المرجح أن يعلن ترامب عدم تجديد الإعفاء من العقوبات أو يعيد التأكيد على معارضته للاتفاق النووي.

وأضافوا “بغض النظر، فإن سياسته الخارجية تواصل إيقاد التوترات في مركز تصدير النفط الرئيس ومن ثم تدعم الأسعار.”