إيران: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لن يوقف صناعتنا النفطية

أكد مسؤولان إيرانيان كبيران اليوم الإثنين، أن صناعة النفط في بلادهم “ستواصل تطورها” حتى إذا انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن مسؤولين كبيرين قولهما، إن “إيران ستعتبر الاتفاق ساريًا ما دامت تستطيع بيع النفط”.

وقال نائب مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، غلام رضا مانوشهري: “لا يستطيعون إيقاف إيران، تطور صناعتنا النفطية سيستمر حتى في حالة فرض عقوبات جديدة على إيران”.

من جانبه، أشار نائب وزير النفط الإيراني، أمير حسين زماني نيا، إلى أن إيران “تعتبر الاتفاق على قيد الحياة إذا كان بوسعنا الاستمرار في بيع نفطنا ومنتجاتنا”.

ويهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي عن طريق عدم تمديد الإعفاء من عقوبات عندما ينتهي أجله في 12 مايو/ أيار، ما لم تصلح الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق ما يقول إنها “عيوب” فيه.