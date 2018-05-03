السودان يعلن انتهاء أزمة الوقود

أعلنت وزارة النفط والغاز السودانية، الخميس، بدء انتهاء أزمة الوقود التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية؛ بعد استئناف عمليات تكرير المواد النفطية في مصفاة الخرطوم.

جاء ذلك، في بيان صادر عن وزارة النفط، على لسان مديرة عام شركة مصفاة الخرطوم، منيرة محمود، أعلنت فيه “انسياب المنتجات النفطية من المصفاة إلى المستودعات بصورة طبيعية، بعد اكتمال المرحلة التجريبية من التشغيل، عقب الصيانة الدورية”.

وشهدت الولايات السودانية المختلفة، أزمة خانقة في المواد البترولية دخلت في أيار/مايو الجاري شهرها الثاني، تزامنًا مع الصيانة السنوية لمصفاة الخرطوم.

بدوره، قال وزير الدولة بوزارة النفط، سعد الدين بشرى وفق البيان، إن “قرار توقف المصفاة للصيانة كان للحفاظ عليها كمنشأة استراتيجية”.

وأوضح “بشرى”، أن الصيانة تمت في الجزء الأول، وستجري عمليات الصيانة في الجزء الثاني، “الجزء الأول يوفر 60 بالمائة من المواد المكررة، تشمل أهم المنتجات النفطية”.

وأشار إلى أن العمل في تكرير الخام سيبدأ تدريجيًا، ما ينعكس على بداية زوال مظاهر اصطفاف السيارات في محطات الوقود بالعاصمة والولايات.