النفط يتراجع بعد قفزة كبيرة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات، اليوم الخميس، عقب قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات السوق والمحللين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، ارتفاع المخزونات في البلاد بواقع 6.22 مليون برميل إلى نحو 435.98 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل/ نيسان الماضي.

وبحلول الساعة (05:18 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.26 بالمائة أو ما يعادل 19 سنتًا إلى 73.17 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يونيو/ حزيران بنحو 0.15%، أو ما يعادل 10 سنتًا إلى 67.83 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط أغلقت على ارتفاع، أمس، متجاهلة الزيادة الكبيرة في المخزونات لكنها تلقت دعمًا من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير.