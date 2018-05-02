الفالح يقول إن منتجي النفط سيعدلون خططهم عند الحاجة

ذكرت صحيفة الاقتصادية أن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال، اليوم الأربعاء، إن كبار منتجي النفط سيحافظون على تخفيضات الإمدادات حتى نهاية 2018، مع مواصلة مراقبة أسواق الخام وتعديل خططهم عند الحاجة.

وقال الفالح، متحدثًا للصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والتي تصدر باللغة العربية:”نحن نراقب الأسواق والتطورات فيها، وفي حال الحاجة لتغيير الخطط، طبعًا الدول ستقوم بما سيكون من معطيات في السوق”.

وأضاف أن أسعار النفط تحددها السوق، والتقلبات ليست في مصلحة المنتجين أو المستهلكين.

وأبرمت منظمة أوبك ومنتجون آخرون اتفاقًا بدأ سريانه في يناير/ كانون الثاني 2017؛ لحجب 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام عن الأسواق العالمية، وإنهاء تخمة في المعروض.