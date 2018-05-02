إنتاج روسيا النفطي يستقر في أبريل ويتجاوز هدف الاتفاق العالمي

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية ،اليوم الأربعاء، أن انتاج البلاد من النفط بلغ 10.97 مليون برميل يوميًا في نيسان/أبريل الماضي، دون تغيير عن آذار/مارس الماضي عندما سجل أعلى مستوى في 11 شهرًا، لكنه يتجاوز الهدف المحدد في اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

واتفقت روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 300 ألف برميل يوميًا من مستوى 11.247 مليون برميل يوميًا المسجل في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وهو شهر الأساس الذي تستند إليه التخفيضات في الاتفاق الموقع مع أوبك ومنتجين آخرين.

ويسري هذا الاتفاق حتى نهاية العام الجاري، ومن المقرر أن تجتمع أوبك وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا في فيينا في حزيران/يونيو المقبل لمراجعة الاتفاق.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه يجري تأسيس منظمة مشتركة للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين عقب انتهاء سريان اتفاق تخفيضات النفط في نهاية العام.

وبلغ إجمالي انتاج روسيا في نيسان/أبريل الماضي 44.878 مليون طن مقابل 46.39 مليون طن في آذار/مارس الماضي.

وزاد انتاج روسنفت، أكبر منتج بين الشركات المدرجة، 0.1 % عن آذار/مارس الماضي، بينما ارتفع إنتاج غازبروم نفط، الأسرع نموًا بين شركات النفط الروسية، بنسبة 0.9 %، لكن تراجع إنتاج الشركات الأصغر حجمًا بما إجماليه 0.9% بدد أثر هذه الزيادات.

وارتفعت صادرات النفط الروسية المنقولة عبر الأنابيب في نيسان/أبريل الماضي إلى 4.367 مليون برميل يوميًا مقارنة مع 4.163 مليون برميل يوميًا في آذار/مارس الماضي.

وبلغ انتاج الغاز 61.86 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو 2.06 مليار متر مكعب يوميًا، مقابل 65.68 مليار متر مكعب في آذار/مارس الماضي.