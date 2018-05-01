توقعات بوصول سعر النفط بين 50 و60 دولارًا للبرميل

قال بريان جيلفاري المدير المالي في “بي.بي”، إن الشركة تتوقع أن تهبط أسعار النفط في النصف الثاني من العام، مع نمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا.

ومازالت شركة إنتاج النفط للغاز التي مقرها لندن، تتوقع أن يكون متوسط سعر البرميل بين 50 و60 دولارًا في العام الحالي، رغم بلوغ برنت نحو 75 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2014.

وقال جيلفاري: “مازلنا نخطط لما بين 50 و60 دولارًا للبرميل”، مؤكدًا: “ما نراه الآن هو طلب قوي والتزام من أوبك وعوامل جيوسياسية.”

وأضاف: “سيبدأ في الهبوط عندما نرى زيادة في الإنتاج من البر الرئيسي الأمريكي. سنرى إنتاجًا (إضافيًا) من هناك لا يقل عن مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميًا”.