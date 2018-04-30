الأردن يرفع أسعار المحروقات بنسب تصل إلى 17%

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، رفع أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بنسب تراوحت بين 4.4 – 17%، رافقه ارتفاع آخر في قيمة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء بمقدار فلسين (0.3 سنت).

وبموجب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الإثنين، ارتفعت أسعار البنزين “90 أوكتان” الأكثر استخدامًا في البلاد، بنسبة 4.48% إلى 815 فلسًا (1.14 دولار).

وبناءً على الأسعار الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة المقبلة، يرتفع سعر البنزين “95 أوكتان” بنسبة 4.47% إلى 1.050 دينار (1.479 دولار).

وصعد سعر ليتر السولار (الديزل) بنسبة 7% إلى 610 فلسات (86 سنتًا)، فيما وصلت نسبة الزيادة في سعر ليتر الكاز إلى 17%، إلى 610 فلسات (86 سنتًا).

على صعيد الكهرباء، قررت الحكومة زيادة قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير الشهرية إلى 17 فلسًا (2.3 سنت) من (2.1 سنت) حاليًا، وهي المرة الخامسة التي تُرفع فيها أسعار الكهرباء منذ بداية العام الجاري.

ويعدل الأردن أسعار المحروقات في نهاية كل شهر منذ 2012، بناءً على مراجعة لأسعار النفط ومشتقاته خلال 30 يومًا تسبق موعد التعديل.

بينما تتبع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسعار النفط الخام بشكل يومي، وتقوم في نهاية كل 3 أشهر باحتساب وتحديد قيمة هذا البند.