مصر تطرح مزايدتين عالميتين للتنقيب عن الغاز

كشفت وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل طرح مزايدتين عالميتين للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر الأحمر والبحر المتوسط قبل نهاية عام 2018.

وقالت الوزارة إنّ “طرح المزايدتين سيجري مباشرة بعد انتهاء المشروع الحالي للمسح السيزمي الجاري تنفيذه بمناطق البحث”.

بدوره أوضح وزير البترول، طارق الملا، أنّ “الاستثمارات الأجنبية المتوقعة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط خلال العام المالي (2018/2019) تقدر بنحو 10 مليارات دولار”.

وبّين الملا، خلال مؤتمر حديثه أمام مؤتمر للطاقة في القاهرة اليوم، أنّ “مصر ستطرح المزايدات العالمية بناءً على معايير تؤكد امتلاك مصر مقومات تسجيل اكتشافات جديدة بمنطقة الشرق الأوسط”.

ولفت إلى أنّ “الوزارة تعمل على 3 محاور للنهوض بالمشروع القومي في مجال النفط، في مقدمتها إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم سوق الغاز في إطار التوجه لإصلاح السوق، وكذلك جذب استثمارات جديدة”.

وبين، أنّ “مصر تخطط لتوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع بعض الدول والكيانات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي للتعاون حول التنقيب عن الغاز في مصر والتسويق له عالميًا، إلى جانب مذكرة أخرى مع دولة الأردن، بالإضافة إلى اليونان وقبرص”.

وشدد الملا على أنّ “مصر بدأت فعليًا تنفيذ 7 مشروعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير المصرية إلى 40 مليون طن، وكذلك عمليات التوسع في شبكات خطوط أنابيب نقل الزيت الخام والغاز، بالإضافة إلى تنفيذ 4 مشروعات جديدة كبرى لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل”.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كم من مساحة الامتياز.