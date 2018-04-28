السودان يتسلم أول معدات نفط أمريكية بعد رفع العقوبات عنه

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، وصول أول معدات وأجهزة نفط أمريكية بعد رفع عقوبات الولايات المتحدة عن البلاد.

وأوضح وزير النفط، عبدالرحمن عثمان، في بيان، أن المعدات والأجهزة سيتم استخدامها في حقل الراوات النفطي الحكومي (جنوب غرب).

وقال: إن “دخول الشركات الأمريكية يعمل على تسريع وتيرة العمل الاستكشافي والتطويري؛ للدفع بزيادة الإنتاج النفطي في البلاد”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت شركة “سودابت” الحكومية مع شركة “بيكر هيوز” الأمريكية مذكرة تفاهم لاستيراد معدات نفطية.

وتسعى الخرطوم إلى زيادة إنتاجها النفطي، بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدان ثلاث أرباع موارد البلاد النفطية، التي كانت تقدر بـ450 ألف برميل يوميًا.

ورفعت الإدارة الأمريكية في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية عن السودان، فرضتها منذ 1997، إثر تقدم في مسار الحوار بين الجانبين، وتحقيق الخرطوم خطوات في سياق “مكافحة الإرهاب”.