الكويت تزيد طاقة إنتاج النفط إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا

أدت مشاريع تطوير حقول النفط الضخمة في الكويت إلى ارتفاع طاقة الإنتاج إلى نحو 3.25 مليون برميل يوميًا، ويتوقع أن تصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا في المدى البعيد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت المملوكة للحكومة، جمال جعفر، إن مستوى الإنتاج الفعلي للكويت يقل كثيرًا عن تلك الطاقة، إذ يبلغ نحو 2.75 مليون برميل يوميًا.

وأضاف جعفر لصحيفة “النهار” الكويتية أن الكويت استطاعت إضافة منشآت جديدة للإنتاج، لكنها لن تباشر الإنتاج منها في الوقت الراهن، نظرًا للحصة المتفق عليها بين الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة أوبك لخفض المعروض من أجل دعم الأسعار.

وحول خطة الكويت 2020 قال جعفر، إن حصة شركة نفط الكويت منها 3.650 مليون برميل، متوقعًا أن لا يتجاوز التأخير في تنفيذ تلك الإستراتيجية الـ 6 أشهر.

ولفت إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق طاقة إنتاجية في 2017 بلغت حوالي 3.150 مليون برميل، مؤكدًا أن الفضل يعود في ذلك إلى زيادة عدد أبراج الحفر، وحفر آبار جديدة للنفط والغاز غير المصاحب.

وكشف مسؤولون نفطيون كويتيون أخيرًا، أن الشركة تعتزم ضخ ما يقارب من 79 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لرفع طاقة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميًا قابلة للاستمرار في المدى البعيد، إضافة إلى توسيع مصافي النفط وإنشاء مصانع بتروكيماويات وشراء ناقلات نفط جديدة.

وتملك الكويت -وهي عضو مؤسس في أوبك – سادس أكبر احتياط نفطي مثبت بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران والعراق، إذ يبلغ نحو 101 مليار برميل تكفيها لحوالي 100 سنة بمعدل الإنتاج الحالي.