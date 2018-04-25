العراق يبدأ الإنتاج التجاري للغاز من حقل “السيبة” في البصرة

المصدر: ا ف ب‎

أعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الأربعاء، البدء بالإنتاج التجاري الأول للغاز من حقل “السيبة” في البصرة، بقدرة مبدئية تبلغ 25 مليون متر مكعب يوميًا.

وأفادت وزارة النفط العراقية في بيان، أن الوزير اللعيبي “افتتح محطة الإنتاج المركزية لحقل السيبة للغاز في محافظة البصرة، والمباشرة بالإنتاج التجاري الأول من المحطة بطاقة 25 مليون قدم مكعب قياسي باليوم”.

وأضاف البيان أن “الإنتاج المتحقق (حاليًا) يعد أوليًا وصولاً إلى إنتاج الذروة نهاية العام الجاري، والذي يقدر بـ 100 مليون قدم مكعب في اليوم”.

وقسمت عملية استثمار الحقل بين شركة “كويت إنرجي” الكويتية (بنسبة 25 %)، و”تباو” التركية (30 %)، والمؤسسة المصرية العامة للبترول (20 %)، وشركة نفط ميسان الحكومية (25 %)، وفقًا لموقع وزارة النفط العراقية.

وسيؤمن إنتاج هذا الحقل، الذي اكتشف في العام 1972، تصاعدًا في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

وأشار اللعيبي إلى أن إنتاج العراق في شباط/ فبراير بلغ 2.8 مليار قدم مكعب يوميًا.

ويعد حقل “السيبة” أحد أهم 3 حقول غازية في العراق إلى جانب حقلي “عكاس” في محافظة الأنبار، و “المنصورية” في محافظة ديالى، وفقًا للمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد.