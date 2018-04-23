النفط يهبط وسط زيادة أنشطة الحفر الأمريكية

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تنذر فيه زيادة عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة بمزيد من الإنتاج في المستقبل.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بانخفاض بلغ 15 سنتًا، أو 0.2%، عن التسوية السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا، أو 0.3، إلى 68.22 دولار للبرميل.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بالمتابعة إن شركات الحفر أضافت خمس حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في العشرين من أبريل نيسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 820 حفارة وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.

وعلى الرغم من تراجع اليوم، فإن سوق النفط بشكل عام مازالت مدعومة جيدًا، وعلى وجه الخصوص بفضل قوة الطلب في آسيا.

وخام برنت مرتفع 20% عن أدنى مستوى له هذا العام والمسجل في فبراير شباط.