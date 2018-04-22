لأول مرة منذ 15 عامًا.. العراق يوقف استيراد زيت الغاز

أعلن وزير النفط العراقي، الأحد، إيقاف استيراد مادة زيت الغاز (الكازويل) لأول مرة منذ 15 عامًا، بعد تحقيق زيادة في الإنتاج للشهر الجاري، بلغت 18 ألف متر مكعب/يوميًا.

وقال جبار اللعيبي في بيان له، إن “الوزارة ولأول مرة منذ 2003 اتخذت قرارًا بالتريث في استيراد مادة زيت الغاز (الكازويل) لشهر أيار (مايو) 2018، بعد تمكن قطاع التصفية من تحقيق زيادة في إنتاج هذه المادة لشهر نيسان (أبريل) الجاري”.

وأضاف اللعيبي، أن “معدلات الإنتاج أعلى من معدل الاستهلاك المحلي لمادة الكاز لشهر آذار (مارس) الماضي، التي بلغت 17158 مترًا مكعبًا باليوم”.

وزاد: “معدل طاقة التخزين من المادة، ارتفع ليصل إلى 360 ألف متر مكعب”.

ويسعى العراق للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من مواد أخرى مثل البنزين، بعد إحالة عدد من المصافي النفطية إلى الاستثمار.

كذلك، رفعت بغداد إنتاجها من الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية النفطية، بنسبة 80 % بواقع معدل 900 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، عما كان عليه في 2017.