شركة النفط الليبية: تهريب الوقود يكلفنا ملايين الدولارات سنويًا

قال رئيس شركة النفط الوطنية الليبية، مصطفى صنع الله، إن تهريب الوقود يكلف ليبيا أكثر من 750 مليون دولار سنويًا ويضر باقتصادها ومجتمعها.

وأضاف صنع الله في خطابه بمؤتمر حول النفط وسرقة الوقود عُقد، اليوم الخميس، في جنيف أن “أثر تهريب الوقود يدمر اقتصاد البلاد”.

وبيّن أن “مهربي الوقود واللصوص لم يخترقوا فقط نطاق سيطرة الكثير من الميليشيات التي تسيطر على الكثير من مناطق البلاد، لكن شركات توزيع الوقود التي من المفترض أن توفر الوقود الرخيص للمواطنين الليبيين لم تسلم أيضًا”.

وتابع: “المبالغ الضخمة من الأموال المتاحة من التهريب أفسدت شرائح واسعة من المجتمع الليبي”.