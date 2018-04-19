مصر تتفق مع “شل” العالمية على حفر 10 آبار جديدة بالبحر المتوسط

اتفقت وزارة البترول المصرية اليوم الخميس، مع شركة “شل” العالمية للنفط على التفاصيل النهائية بشأن عمليات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول بمياه مصر بالبحر المتوسط، والذي يشمل حفر 10 آبار جديدة بتكلفة 800 مليون دولار.

والتقى وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، بمسؤولي شركة “شل” للاتفاق على برنامج العمل لمشروع تنمية مرحلة جديدة للتنقيب بالبحر المتوسط، إذ حث الجانب المصري الشركة على الالتزام بالمخطط له بالبلاد وهو بدء باكورة الإنتاج من أول 3 آبار بهذا المشروع خلال العام المالي المقبل.

وناقش الجانبان برنامج استثمارات شركة “شل” في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في مصر.

ونجحت الشركة أخيرًا في الانتهاء من عمليات البحث السيزمي والتفسيرات الجيولوجية بمناطق امتيازها في مصر وتحديدًا مناطق شمال بورفؤاد وشمال شرق حابي بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، تمهيدًا للانتهاء من مرحلة تقييم المعلومات والدراسات الجيولوجية.

وكانت شركة شل العالمية للنفط أعلنت أخيرًا اعتزامها ضح استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن النفط في المياه العميقة لمصر، بعد توقف دام بضع سنوات.

ونجحت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية في عمل اكتشافات غاز جديدة واتفاقات بالبحر المتوسط من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، كان آخرها حقول جديدة بغرب الدلتا شمال الإسكندرية.

وأعلنت شركة “إيني” عن اكتشاف حقل “ظهر” بمنطقة امتياز شروق بالبحر المتوسط والذي يغطي نحو 100 كيلو من مساحة الامتياز.

وكانت شركتا “ديليك” للحفر الإسرائيلية و”نوبل إينيرجي” الأمريكية، أعلنتا أخيرًا توقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.