مكاسب النفط مستمرة إثر انخفاض المخزونات الأمريكية

استمرت مكاسب أسواق النفط العالمية في بداية تداولات، اليوم الخميس، نحو أعلى مستوياتها في أكثر من 40 شهرًا، بعدما انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بأكبر من التوقعات.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة بواقع 1.1 مليون برميل إلى 427.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة (05:03 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.6 % أو ما يعادل 44 سنتًا إلى 73.92 دولار للبرميل محققًا أعلى مستوى سعري منذ أكثر من 40 شهرًا.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ أيار بمقدار 0.57 % أو ما يعادل 39 سنتًا إلى 68.86 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

تأتي مكاسب الخام، رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يسجل متوسط سعر خام برنت نحو 58.24 دولار للبرميل في العام المقابل، من توقعات بمتوسط 62.31 دولار هذا العام.

وتتجه الأنظار حول العالم في وقت لاحق هذا الأسبوع، نحو اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين “أوبك” والمنتجين المستقلين المعنيين بمراقبة مستوى الالتزام الخاص بتنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.