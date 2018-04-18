النفط يرتفع وسط توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية‎

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم الأربعاء، بعد توقعات بانخفاض مخزونات النفط الأمريكية، إضافة إلى أنباء عن احتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وأعلن معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، عن تقديراته بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى 428 مليون برميل، في الأسبوع الماضي المنتهي في الـ13 من نيسان/أبريل الجاري.

ومن المنتظر صدور بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة الرسمية في وقت لاحق اليوم، من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

إلى ذلك، قال وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، إنه ستتم مناقشة تمديد اتفاقية خفض الإنتاج لما بعد العام الجاري عند اجتماع “أوبك” والمنتجين المستقلين في حزيران/يونيو المقبل.

وبحلول الساعة (05:04 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم حزيران/يونيو المقبل بمقدار 0.54 % أو ما يعادل 39 سنتًا إلى 71.97 دولار.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم أيار/مايو المقبل بنحو 0.56 % أو ما يعادل 37 سنتًا إلى 66.89 دولار للبرميل.