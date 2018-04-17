تقرير: دول الخليج تستثمر 89.6 مليار دولار في مشاريع الطاقة

أفاد تقرير عربي رسمي، بأن دول مجلس التعاون الخليجي ستضخ ما يقارب من 89.6 مليار دولار في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ لتلبية الطلب المتنامي نتيجة النمو الاقتصادي والزيادة السريعة في السكان.

وأشار التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاسثمارات البترولية (ابيكورب) التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن الاستثمارات تشمل نحو 55.2 مليار دولار في مشاريع توليد الكهرباء والباقي في مشاريع النقل والتوزيع.

ولفت التقرير إلى أن تلك الاستثمارات توازي نحو 35% من إجمالي استثمارات الطاقة الكهربائية التي ستضخها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 2018-2022 والبالغة 260 مليار دولار.

وأضاف أن “الإمارات العربية المتحدة ستكون أكبر مستثمر في تلك الفترة، إذ يتوقع أن تنفق نحو 33.2 مليار دولار بما فيها 20.5 مليار دولار على مشاريع إنتاج الكهرباء و12.7 مليار دولار على قطاع النقل والتوزيع”.

وتأتي السعودية في المركز الثاني بإجمالي استثمارات تبلغ 20.9 مليار دولار، تشمل 12.9 مليار دولار للتوليد و 8 مليارات دولار للنقل والتوزيع.

وأشارت المؤسسة العربية للاستثمارات التي تتخذ من الدمام مقرًا لها، إلى أن استثمارات الكويت ستصل إلى 14.8 مليار دولار بما فيها 9.1 مليار على توليد الطاقة و 5.7 مليار على النقل والتوزيع، فيما يتوقع أن تبلغ تلك الاستثمارات حوالي 8.8 مليار دولار في كل من قطر وسلطنة عمان، ونحو 3.1 مليار دولار في البحرين.

وقالت المؤسسة، إن دول مجلس التعاون الخليجي تشكل نحو 47% من إجمالي طاقة إنتاج الكهرباء الحالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبالغة نحو 151 غيغاواط، وإن مشاريع التوسعة ستضيف نحو 43 غيغاواط للطاقة الحالية.