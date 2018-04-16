الكويت: اتفاق خفض إنتاج النفط مستمر لنهاية العام وأوضاع السوق ستحدد مصيره

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، اليوم الاثنين، إن اتفاق خفض الإنتاج بين “أوبك” والمنتجين غير الأعضاء، مستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال الرشيدي للصحافيين في مناسبة لصناعة النفط في الكويت، إن “الاتفاق سيستمر حتى نهاية العام الحالي”، مضيفًا أن “أوضاع السوق ستحدد ما إذا كان سيكون هناك اتفاق دائم بين أوبك والمنتجين المستقلين لتعزيز استقرار السوق”.

وأضاف أن اجتماع أوبك في حزيران/ يونيو المقبل في العاصمة النمساوية فيينا “سيكون فرصة لمراجعة الاتفاق”، معتبرًا أن أسواق النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار.