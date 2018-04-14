أويحيى: اقتصاد الجزائر سيتحسن في 2018 مع تعافي صادرات الطاقة

قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى اليوم السبت إن اقتصاد البلاد سيتحسن خلال العام الحالي مع زيادة الإيرادات من صادرات النفط والغاز الطبيعي، والتي كانت قد هوت إلى النصف منذ عام 2014.

وقال أويحيى للصحفيين إن العام الماضي كان صعبًا، لكن العام الحالي سيكون أفضل، مشيرًا إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 11.7% العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية زادات صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25% إلى 7.1 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2018، ارتفاعًا من 5.67 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

والجزائر من كبار موردي الغاز إلى أوروبا وتعتمد بشدة على إيرادات تصدير الطاقة، التي تشكل نحو 95% من إجمالي الصادرات، و60% من ميزانية الدولة.

وأكد أويحيى أنه لن ينافس في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في الوقت الذي زادت فيه التكهنات بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (81 عامًا) سيسعى إلى فترة خامسة في الحكم.

وفي إشارة محتملة إلى أن السلطات ربما تمهد الطريق أمام بوتفليقة لفترة خامسة قال أويحيى، وهو زعيم التجمع الوطني الديمقراطي الموالي للحكومة، إن حملةً سيجري تدشينها لعرض إنجازات الرئيس.