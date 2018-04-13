النفط ينخفض متأثرًا بتهديد ترامب تنفيذ ضربة عسكرية في سوريا

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة تصريحات حذر فيها من ضربة صاروخية وشيكة في سوريا، لكن أسعار الخام ما زالت تتجه صوب أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من ثمانية أشهر.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 16 سنتًا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 66.91 دولار للبرميل.

وفي هذا الأسبوع يتجه الخام صوب الارتفاع نحو ثمانية بالمئة بعد أسبوعين من الانخفاض.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتًا أو ما يعادل 0.2بالمئة إلى 71.84 دولار للبرميل، ويتجه صوب الارتفاع نحو سبعة بالمئة في الأسبوع.

ويتجه خاما برنت وتكساس، اللذان ارتفعا نحو خمسة دولارات هذا الأسبوع، صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو تموز الماضي بعد أن بلغا أعلى مستوياتهما منذ أواخر 2014 يوم الأربعاء بعدما حذر ترامب من أن الصواريخ “قادمة” في رد على هجوم في سوريا.

وقال ترامب في تغريدة أمس الخميس إن الهجوم على سوريا “قد يكون قريبًا جدًا وقد لا يكون كذلك”، مما أثار احتمال أن الهجوم قد لا يكون وشيكًا مثلما بدا في إشارة ترامب قبل ذلك بيوم.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الخميس إن فائض مخزونات النفط العالمية يقترب من التلاشي، وإن إجمالي إنتاج المنظمة انخفض 201 ألف برميل يوميًا إلى 31.96 مليون برميل يوميًا في مارس آذار من فبراير شباط.

وقال محمد باركيندو أمين عام أوبك لرويترز إن المنظمة وحلفاءها من منتجي النفط يستعدون لتمديد اتفاقهم لخفض الإنتاج إلى 2019، حيث من المنتظر أن تتبدد تخمة عالمية من الخام بحلول سبتمبر أيلول.