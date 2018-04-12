مصر: دعم المواد البترولية سيبلغ من 110-115 مليار جنيه

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، إن دعم المواد البترولية في بلاده سيتراوح بين 110 مليارات و115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018.

وكانت مصر تستهدف وصول دعم المواد البترولية بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 حزيران/ يونيو، إلى 120.926 مليار جنيه.

وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها “رويترز” الثلاثاء الماضي، أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 47% في السنة المالية المقبلة 2018-2019، ليبلغ 89.075 مليار جنيه.

وذكر الجارحي أن استهلاك المواد البترولية في بلاده تراجع بين 2 و3% منذ بداية السنة المالية 2017-2018.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام، كان آخرها في حزيران/ يونيو الماضي، بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات، في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.