وزير الطاقة الإماراتي: معظم منتجي النفط يؤيدون فكرة التحالف طويل الأمد‎

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، اليوم الخميس، إن أغلبية منتجي النفط المشاركين في الاتفاق الحالي لخفض إمدادات الخام يؤيدون فكرة التحالف طويل الأمد بين المنتجين.

وأضاف المزروعي، على هامش منتدى الطاقة العالمي: “أعتقد أن الفكرة في حد ذاتها تروق لأغلبية الدول إن لم يكن جميعها”.

وقال: “الهدف النهائي هو أن تعمل هذه المجموعة معًا لمدة أطول من تلك السنتين اللتين نعمل فيهما معًا”.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها مثل روسيا على خفض إنتاج النفط لدعم أسعار الخام.