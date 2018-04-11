اعتراض السعودية صاروخًا حوثيًا يرفع النفط لأعلى مستوى منذ 2014

قفزت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، بعدما قالت السعودية إنها اعترضت صواريخ أُطلقت على الرياض، بينما حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عمل عسكري وشيك ضد سوريا.

وسجّل كلٌّ من الخام الأمريكي، وخام القياس العالمي مزيج برنت، أعلى مستوياتهما منذ 2014، حيث غطّت المخاوف الجيوسياسية على تأثير زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وارتفعت عقود برنت 1.02 دولار، أو 1.44 %، لتبلغ عند التسوية 72.06 دولار للبرميل، بعدما قفزت إلى 73.09 دولار عند أعلى مستوى لها أثناء الجلسة

وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.31 دولار، أو 2.0 %، لتغلق عند 66.82 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 67.45 دولار.