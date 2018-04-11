وزير النفط الإيراني: 60 دولارًا سعر جيد لبرميل الخام

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن 60 دولارًا للبرميل سعر جيد للخام حاليًا حيث ينبغي أن تتحاشى السوق التقلبات.

وأضاف زنغنه، الذي كان يحضر منتدى الطاقة العالمي، “أعتقد أن نظرتنا للسوق ينبغي ألا تكون للمدى القصير… من المهم للمنتجين والمستهلكين عدم حدوث تقلبات في السوق”.

وعندما سُئل إن كان سعر 70 دولارًا لبرميل خام القياس العالمي برنت أعلى مما ينبغي، رد زنغنه بالإيجاب.

وتابع أنه يأمل أن تتمكن الهند وإيران من الانتهاء من الجوانب الرئيسة بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي “فرزاد ب” خلال الشهرين القادمين.