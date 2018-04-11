خالد الفالح: وضع الإمدادات المستقبلية لعدد من مصادر الطاقة غير مطمئن

أفاد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح بأن وضع الإمدادات المستقبلية لعدد من مصادر الطاقة غير مطمئن، خاصة النفط الخام.

وقال في كلمة أمام منتدى الطاقة العالمي في “نيودلهي” إن الاستثمارات في قطاع النفط لا تواكب وتيرة الطلب العالمي على الوقود.

وأعرب الفالح، عن سعادته بسوق النفط في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه يشعر بالطمأنينة من استمرار نحو 25 دولة منتجة للنفط في التزامها بالحفاظ على استقرار سوق الخام.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 70.78 دولار للبرميل في الساعة الـ 03:42 بتوقيت غرينتش.

وارتفع برنت أكثر من 3% أمس الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر 2014، عندما سجل 71.34 دولار.

وصعدت أسعار النفط العالمية اليوم رافعة المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة بينما تترقب الأسواق تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بعدما حذرت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية “يوروكونترول” من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة.