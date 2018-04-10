وزير سعودي: سيتم طرح أرامكو في البورصة عام 2019 إذا تعذّر الأمر العام الحالي

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الثلاثاء، أن أسهم شركة أرامكو ستطرح في البورصة عام 2018، إذا كان وضع السوق يسمح، وإلا سيكون ذلك عام 2019.

وأوضح أنه”إذا كانت السوق جاهزة عام 2018 سنقوم بذلك هذا العام، وإلا سننتظر حتى العام 2019″، وذلك في إشارة إلى الطرح الأولي العام المخطط له لأرامكو الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم.

وأضاف الجدعان خلال تصريحات صحفية على هامش منتدى سعودي فرنسي في باريس:”لسنا مستميتين على الإدراج، وسنفعل ذلك في الوقت المناسب للأسواق المالية”.

وكان رئيس مجلس إدارة أرامكو أمين ناصر قال الشهر الماضي إن شركته على السكة الصحيحة لإدراجها في البورصة عام 2018، لكن اختيار التوقيت والبورصة للإدراج يعود إلى مالك الشركة، الحكومة السعودية.

وقال الوزير جدعان إن الحكومة لم تقرّر بعد إذا “كانت ستدرج أرامكو في البورصة السعودية وحدها، أم في بورصة في الخارج، أم ستسعى إلى إدراج مزدوج”، موضحًا أن “هذه الخيارات لم يتم التقرير بشأنها بعد”.