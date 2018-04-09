النفط يرتفع بفعل مخاوف من احتدام الخلاف التجاري بين أمريكا والصين

تماسكت أسواق النفط، اليوم الاثنين، بعد أن هبطت بنحو 2% يوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن احتدام الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية.

وتترقب الأسواق، اليوم أيضًا، الوضع في سوريا بعد تقارير نفاها البنتاغون عن أن القوات الأمريكية هاجمت قاعدة جوية كبيرة هناك.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش بارتفاع 25 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، عن التسوية السابقة.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.42 دولار للبرميل بارتفاع 31 سنتًا، أو ما يعادل 0.5%.

وهبطت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين ليشعل من جديد المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد يكون من شأنها الإضرار بالنمو العالمي.

وقالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة يوم الجمعة، إن شركات الحفر في الولايات المتحدة أضافت 11 حفارًا في الأسبوع المنتهي في الـ6 من نيسان/ أبريل ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 808، وهو أعلى مستوى منذ آذار/ مارس 2015.