انقطاع تام للتيار الكهربائي في عدن اليمنية

انقطع التيار الكهربائي عن محافظة عدن جنوب اليمن، اليوم الأحد، جرّاء خلل فني تسبب بخروج جميع محطات توليد الكهرباء عن الخدمة، وفق مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن محطات توليد الكهرباء الخمس في محافظة عدن خرجت عن الخدمة بالكامل؛ جرّاء خلل فني أصاب خطوط الضغط العالي في منطقة “بئر أحمد” غرب عدن.

وأضاف أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن مديريات عدن، منذ الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأشار إلى أن المهندسين والفنيين في مؤسسة كهرباء عدن يعملون على إصلاح الخلل، متوقعًا أن يعود التيار الكهربائي تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومنذ ثلاثة أسابيع عاود التيار الكهربائي الانقطاع عن المدينة، بواقع ثلاث ساعات للتشغيل وساعتين للتعطيل، بعد أن كان قد شهد استقرارًا كبيرًا منذ بداية العام الجاري.

وتعاني عدن من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، ولساعات طويلة خلال أيام الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في المدينة الساحلية، بسبب انخفاض توليد الطاقة في محطات التوليد، وعجز الحكومة عن إيجاد حلٍ للمشكلة المتفاقمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.