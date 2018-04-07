مصر والسودان تبحثان استكمال إجراءات الربط الكهربائي

بحثت مصر والسودان، اليوم السبت، استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، ضمن توصيات اجتماع رباعي عُقد قبل نحو شهرين.

وجاء ذلك، وفق بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، في ختام مباحثات وزيري الكهرباء المصري محمد شاكر، والسوداني معتز موسى، والتي استمرت يومين في العاصمة السودانية الخرطوم.

واتفق الوزيران، خلال المباحثات، على ضرورة استكمال إجراءات الربط الكهربائي بين البلدين، واستعداد الطرفين للانتهاء من الخطوات اللازمة لذلك خلال الفترة المقبلة (دون تحديد إطار زمني، أو الإشارة لتلك الخطوات)، وعقد الجلسات الفنية لتفعيل الإجراءات، وفق المصدر ذاته.

وذكر البيان أن “المباحثات تأتي في إطار العلاقات التاريخية، والأزلية، والاستراتيجية، التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، وتفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات”.

وأوضح البيان أن الجانبين”استعرضا مختلف التطورات في البنى التحتية ذات الصلة بالإنتاج الكهربائي، والطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات، وبرامج التدريب للكوادر السودانية، وأبرز التطورات الدولية والإقليمية في مجال الكهرباء، والطاقات المتجددة”.

كما بحثا “كيفية تعظيم الاستفادة المشتركة من التوجهات، والمشاريع ذات الصلة، بحيث تصبح مصر والسودان نموذجًا للتكامل، وبما يحقق التنمية، والاستقرار، والتعاون، بين البلدين”، بحسب البيان الذي لم يضف مزيدًا من التفاصيل.

والأحد الماضي، أعلنت القاهرة، توقيع عقد تشغيل خط سياحي نهري يربط بين مدينتي “أسوان” (أقصى جنوب مصر) و”وادي حلفا” (أقصى شمال السودان).

ويأتي ذلك بعد توصيات أصدرها الاجتماع الرباعي بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان في القاهرة، في شباط/فبراير الماضي؛ لتذليل أية عقبات بين البلدين، وكان من بينها بحث الفرص المتاحة للملاحة النهرية، والربط الكهربائي بين البلدين.