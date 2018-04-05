النفط يصعد بدعم تراجع مخزونات أمريكا وانحسار توترات تجارية

صعدت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من بيانات للحكومة الأمريكية أظهرت انخفاضًا غير متوقع في مخزونات الخام فضلًا عن انحسار التوترات بشأن نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت غرينتش، زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسليم أيار/مايو 20 سنتًا أو 0.3 % إلى 63.57 دولار للبرميل، بعدما انخفض 14 سنتًا في آخر تسوية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق تسليم حزيران/يونيو 27 سنتًا أو 0.4 % إلى 68.29 دولار للبرميل بعد انخفاضه عشر سنتات في آخر تسوية.

كما تلقى النفط دعمًا من صعود الأسهم العالمية بعدما أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتفاوض على حل بخصوص التجارة، بعدما دفعت رسوم أمريكية مقترحة على واردات صينية قيمتها 50 مليار دولار لرد بكين سريعًا بفرض رسوم جمركية على واردات أمريكية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين بزيادتها 246 ألف برميل.