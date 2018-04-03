وزير الطاقة السعودي: حاجة العالم للنفط ستزداد في العقود القادمة

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن الطلب على النفط سيتزايد خلال العقود المقبلة، بفعل الحاجة الآخذة في الصعود من جانب الدول حول العالم.

وبلغ حجم الطلب العالمي على النفط نحو 97.01 مليون برميل يوميًا في 2017، فيما تتوقع منظمة “أوبك” ارتفاعه إلى 98.6 مليون برميل العام الجاري.

وأضاف الفالح في مقابلة مع قناة العربية، بثتها اليوم الثلاثاء، أن هناك توافقًا سعوديًا أمريكيًا على أهمية الاستثمار في النفط.

ومع بدء تراجع أسعار النفط في 2014، فقدت صناعة النفط استثمارات بنحو تريليون دولار.

وقبل أسبوع، قال الفالح: إن “كل ما نقوله عن فترة ما بعد النفط، لا يجب أن يتم فهمه على أننا سنخفض استثماراتنا في قطاع النفط والغاز”.

وكان أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، صرح العام الماضي، أن الشركة تنوي استثمار 300 مليار دولار خلال 10 سنوات المقبلة؛ للحفاظ على طاقة إنتاج تبلغ 12 مليون برميل يوميًا.