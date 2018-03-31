للمرة الثانية خلال 3 أشهر.. تونس ترفع أسعار المحروقات لخفض عجز الموازنة

قالت الحكومة التونسية، اليوم السبت، إنها قررت رفع أسعار البنزين والوقود بنحو 3% للمرة الثانية خلال 3 أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.

وقالت وزارة الطاقة التونسية في بيان، إن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار، ما يعادل 0.77 دولار، من 1.8 دينار اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد.

وكانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات في شهر كانون الثاني/ يناير، ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قيمته 2.8 مليار دولار، لكنه طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز.

وقال الصندوق في بيان، إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور، إلا إذا حقق النمو ارتفاعًا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وقال وزير الإصلاحات توفيق الراجحي إن قيمة دعم الدولة للمحروقات سترتفع في 2018 إلى نحو 3 مليارات دينار من 1.5 مليار متوقعة، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وتأمل الحكومة خفض العجز إلى 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو 6% العام الماضي.